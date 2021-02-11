迎牛年｜新年飲食8健康建議　衛生防護中心教用無糖乾果、乾焗原味瓜子砌全盒 (09:50)

農曆新年飲食8項健康建議

1. 聰明砌全盒：傳統食物（如糖果和糖蓮藕等），大部分高糖、高熱量，可以無添加糖的乾果取代。瓜子和堅果較高脂，部分添加過量鹽分或糖分，宜選擇乾焗原味瓜子和果仁。此外，米餅及非油炸的原味蔬菜乾都屬健康選擇。

2. 小食宜選低脂：油角、煎堆、笑口棗等屬高熱量、高脂新年美食，不妨以低脂又香脆的米通、炒米餅或爆谷等代替。

3. 選無餡料湯圓：湯圓常用的甜餡料（如蓮蓉餡、芝麻餡），含不少糖分和脂肪，換上沒有餡料的湯圓代替會更健康。

4. 健康食材做糕：自製賀年糕點可換上健康食材（如瘦肉、蝦米和冬菇等），取代肥肉和臘肉。

5. 糕點勿當正餐：年糕、椰汁糕和馬蹄糕或會添加大量糖分，蘿蔔糕和芋頭糕常用高脂食材（如臘腸、臘肉和花生等），該類糕點宜淺嘗勿當正餐。

6. 低脂烹調煎糕：翻熱賀年糕點宜用蒸、焗、微波爐，或用易潔鑊少油煎等烹調方法，減少使用過多油或蛋汁煎。

7. 留意蘸糕醬料：進食賀年糕點時不宜加入過多醬料及調味料，如辣椒油、辣椒醬、芝麻醬等。

8. 少喝高糖飲品：不妨以清水或清茶，代替高糖分飲品（如汽水、加糖果汁）。

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