土瓜灣僑裕大廈僑發大廈無確診仍封區　居民斥「小題大做」【短片】 (21:10)

家住僑發大廈的陳小姐表示，下班後突然從新聞得知大廈被封，感到無奈，她家中有老人家，擔心長者不懂照顧自己，認為政府應早點通知。她指出，僑發大廈從來無人確診，僑裕大廈則曾有個案，認為近期無確診亦要被封是「小題大做」，十分擾民。她又說，不覺得家中的廁渠有異味，亦不覺得大廈骯髒，居民出入有戴口罩。

有居民稱封區無問題 檢測「做咗安心啲」

家住僑裕大廈的歐陽女士認為封區「無問題」，稱早前已檢測兩次，「做咗安心啲」，「有需要就做，會配合」，又說其大廈衛生情況一般。

政府指出，僑裕大廈及僑發大廈近期無確診個案，但由於其污水樣本檢測曾經呈現陽性，經評估樓宇狀況及可能感染風險後，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查衛生防護中心公布的資料，土瓜灣僑發大廈自本港爆疫至今未見有住客確診；僑裕大廈則於去年12月有兩宗確診，病人是將軍澳-藍田隧道地盤工人及其家人。

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