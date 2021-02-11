經紀藏48條索帶囚逾5個月提上訴　律政司稱涉複雜法律觀點　獲准交上訴庭處理訂量刑指引 (22:30)

律政司於開庭時指出，案件涉及複雜的法律爭拗，需要上訴庭就《簡易程序治罪條例》第17條作出詮釋，現時有逾100名被告被控同類控罪，裁判法院上訴同類案件亦有10宗。律政司要求上訴庭就控罪訂立量刑指引，以供下級法院考慮。

惟代表上訴人陳俊傑（34歲）的大律師擔心因此令案件延誤，要求高院先處理上訴人的刑期上訴，再將相關涉及定罪的法律爭議由訴訟雙方擬定問題交由上訴庭定斷；而且上訴人保釋期間需要守每日9個半小時的宵禁令，根據英國案例，宵禁令可作刑期扣減，例如宵禁兩天等同一天監禁，所以按此計算方法，上訴人差不多已服刑完畢。

法官張慧玲最終接納律政司建議，下令將案件交給上訴庭處理，另撤銷上訴人的宵禁令，以及將到警署報到由每周三次改為每周一次，並批准上訴人繼續以5萬元現金及人事擔保、不得離港等條件保釋外出。

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