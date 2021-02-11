經紀藏48條索帶囚逾5個月提上訴　律政司稱涉複雜法律觀點　獲准交上訴庭處理訂量刑指引 (22:30)

前年11月民主派區議會候選人在維多利亞公園集會，及後演變成警民衝突。中年地產經紀在附近被搜出合共48條索帶，去年8月在東區裁判法院被裁定一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，被判囚5個月2周。他不服定罪及判刑，今（9日）在高等法院提出上訴，惟律政司表示上訴理據涉及複雜的法律觀點，以及要求就控罪訂立量刑指引，獲准將案件提交上訴庭處理。
律政司於開庭時指出，案件涉及複雜的法律爭拗，需要上訴庭就《簡易程序治罪條例》第17條作出詮釋，現時有逾100名被告被控同類控罪，裁判法院上訴同類案件亦有10宗。律政司要求上訴庭就控罪訂立量刑指引，以供下級法院考慮。
惟代表上訴人陳俊傑（34歲）的大律師擔心因此令案件延誤，要求高院先處理上訴人的刑期上訴，再將相關涉及定罪的法律爭議由訴訟雙方擬定問題交由上訴庭定斷；而且上訴人保釋期間需要守每日9個半小時的宵禁令，根據英國案例，宵禁令可作刑期扣減，例如宵禁兩天等同一天監禁，所以按此計算方法，上訴人差不多已服刑完畢。
法官張慧玲最終接納律政司建議，下令將案件交給上訴庭處理，另撤銷上訴人的宵禁令，以及將到警署報到由每周三次改為每周一次，並批准上訴人繼續以5萬元現金及人事擔保、不得離港等條件保釋外出。
其他報道：餐廳經理非法集結阻差囚5個月 男生攜激光筆判更生中心 官：法庭須發阻嚇信息保護警員
相關字詞﹕警民衝突 索帶 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具 編輯推介