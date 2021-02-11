餐廳經理非法集結阻差囚5個月　男生攜激光筆判更生中心　官：法庭須發阻嚇信息保護警員 (18:45)

辯方求情指出，首被告餐廳經理譚浩義（26歲）及第三被告學生謝至禮（19歲）並非有預謀犯案，譚浩義出現在現場僅約2分鐘，事件涉及人數僅約50人，無破壞及堵路行為，沒警員因而受到實際傷害，情節相對輕微。辯方又指出，二人背景良好且有悔意，另謝至禮小三時患上注意力缺乏及過度活躍症，學習有困難，在努力學習下成績一直進步。

就二人共同面對的非法集結罪，梁官判刑時指出，非法集結非常嚴重，須考慮集結整體性，有警員被激光射中眼致一度目眩，無人受傷是十分幸運，但聚集人群在警告後沒散去，可令更多人仿效，可見引起肢體衝突的風險存在，且集結持續10分鐘，不能視為偶發性活動，位處警署對開亦加強對立。

梁官續指出，首被告另面對的阻差辦公罪，其行為令警員要迴避激光，要發出阻嚇性信息，就兩罪各判5個月監禁，同期執行。至於男生另面對的在公眾地方管有攻擊性武器罪，雖沒證據顯示他有使用涉事激光筆，但有一定危險性，就兩罪判他入更生中心。

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