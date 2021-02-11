城大男生管武器拒捕等罪成　還押2月24日判刑　官：索帶摺刀必然用作束縛他人及傷人 (17:50)

就讀城大電子工程系的被告陶晉康（20歲），被控於2019年11月11日在旺角洗衣街公園內管有27條索帶、一把摺刀、兩支螺絲批、5把六角匙及一支噴漆，並抗拒執行職務的督察A。

裁判官施祖堯裁決指出，被告當日全身黑色裝束，與其他黑衣人走在馬路上，明顯是打算參與非和平的示威。就涉案物品，施官稱他未能判斷螺絲批及六角匙的非法用途，但他認為索帶必然是用以在衝突中束縛政見不同的人，而摺刀則是用以傷害敵對政見的人或警察，裁定兩項物品是用以作非法用途。

至於涉案噴漆，施官稱唯一合理推論是用作塗鴉以表達訴求，被告有意圖損壞財產。就拒捕的控罪，施官指出被告在警員大叫「警察」後逃跑，與警員糾纏時雙雙倒地，曾推開警員意圖掙脫，故拒捕罪成。

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