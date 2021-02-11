保良局安泰復康中心院友確診新冠肺炎　員工院友須檢疫　本港今增26確診5為源頭不明　 (16:37)

新增源頭不明個案患者所報稱住址：

．鰂魚涌惠利大廈非04室的單位：居於1811B室劏房

．紅磡海逸豪園1座

．元朗南邊圍1里1號

．觀塘安泰邨保良局安泰復康中心：一名院友確診，昨（8日）發燒被送往急症室，其後病毒檢測呈陽性。該院友居住的樓層有約40名院友，院舍內有約30名工作人員，他們昨晚均已入住檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中有兩名員工的檢測結果呈初步確診。其中一名人員於2月6日喉嚨痛，同日最後一日上班；另一名人員無病徵。兩人有定期進行病毒檢測，兩人分別於2月2日和1月31日取得陰性檢測結果。該名無病徵的工作人員與其他早前個案相關，其80歲家人確診，而該名工作人員曾探訪他。

．無住址的露宿者：平日多在九龍佐治五世紀念公園或通州街、南昌街附近逗留，2月7日喉嚨痛，同日到廣華醫院求診及取樣本檢測；其一名朋友初步陽性，曾在家中與確診露宿者一同食飯

部分相關個案的大廈：

．牛頭角上邨常興樓

．石硤尾邨美映樓

．天水圍天恩邨恩慈樓

鰂魚涌惠利大廈相關個案及初步確診個案：

．今新增3宗確診，為昨封區檢測發現的3宗初陽性個案，其中居於1704室的筲箕灣官立中學中六生及2104室的住客，均列為相關個案；餘下一人居於1811B室劏房，則列為源頭不明個案。

．有兩宗初步陽性個案，涉及一個05室，該兩人疑在封區期間沒接受檢測，至封區行動翌日早上10時許才採樣。該05室與其中一個有人確診的04室共用鐵閘，張竹君表示，兩名初步陽性個案可能經環境污染而染疫。

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