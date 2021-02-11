3少年連環搶劫3便利店認罪　押後判索感化、教導所報告　官：將被告扶上正途對社會較好 (15:00)

3名被告依次為現年16歲少年、15歲少年及18歲的邱日山，3人案發前無業，分別有中二至中三學歷。辯方表示，3人均願意賠償予涉事便利店，法官下令他們賠償合共約1.1萬元。

案情指出，去年3月2日凌晨2時，首兩名被告戴口罩闖入屯門景峰花園商場地下的7-11便利店內，次被告持牛肉刀指嚇店員，要求對方交出收銀機內的現金，第三被告負責把風。店員交出1500元，眾人得手後逃去。一小時後，被告前往元朗傑文樓地下的OK便利店買煙，趁店員轉身取貨時拔刀指嚇，惟店員受驚大叫，被告搶劫不成，落荒而逃。至凌晨4時，被告以相同手法搶劫元朗萬昌樓地下的7-11便利店，劫去9423元。警誡下，次被告及第三被告承認因為缺錢而犯案。

其他報道：粉嶺爆炸品案 警：涉極端暴力分子 密謀農曆年前後製爆炸場面

其他報道：警長認欺詐「遮仔會」逾45萬貸款及賭外圍馬 判240小時社會服務令

其他報道：19歲男生涉前年參與暴動受審 作供警昨發高燒待新冠病毒檢測