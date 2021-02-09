輕度智障保安員藏5刀囚7月　父明言上訴「否則樓下買把刀都有事」 (15:16)

被告父親又透露，兒子本因患躁狂症而需長期服藥，還押於小欖精神病院期間情緒不穩定，病情惡化。被告出庭應訊時一度情緒激動，全程低頭，需由身旁的警員搭膊安撫，被帶離庭時再度情緒激動，雙手舉起中指。

張官引述早前為被告郭梓賢（24歲）索取的心理報告指出，被告能分辨事情對與錯，亦能明白行為的後果，評估他日後再犯案的風險為低至中度。

精神科報告建議判入院令

張官又引述精神科報告指出，被告沒明顯的精神病症狀，但傾向以激進或暴力方式解決問題，當被欺凌時會威脅將對方殺死，但過去為他處方藥物可改善情況，且沒有抑鬱及自殺傾向，認為處方藥物或進行輔導等可令其精神情況好轉，故建議判入院令一至兩個月。

惟張官認為，兩份精神報告「都睇唔到被告有明顯嘅精神病病徵」，而本案涉及5把刀，其中兩把西瓜刀的長度及硬度，即使未曾開封亦具殺傷力，而菜刀及摺刀的刀身非常尖利，亦能傷人，認為報告建議一至兩個月的入院令，未能反映本案嚴重性，最終以8個月監禁為量刑起點，考慮被告精神狀況扣減一個月刑期後，判處監禁7個月。

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