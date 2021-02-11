黎智英保釋案律政司上訴得直　終院：高院法官誤解國安法保釋門檻性質效力 (15:51)

終院在判辭開首，先談及《港區國安法》的立法歷史，形容香港一直未按照《基本法》第23條所規定的憲制責任，在本地制定國家安全法，加上公眾秩序連月以來受到嚴重和持續擾亂，令香港特區和中國政府權威被挑戰，故中央決定親自立法，最終由人大常委將《港區國安法》加入《基本法》附件三中，在港公布實施。

就李運騰在首宗《港區國安法》被告唐英傑的案件中，形容國安法第42條的保釋門檻，與《刑事訴訟程序條例》第9G(1)(b)條所列拒絕保釋的理由相差無幾（more apparent than real），終院認為，李官誤解第42（2）條的門檻所要求的性質和效力。

終院指出，李官在本案直接考慮《刑事訴訟程序條例》第9G條中，「罪行的性質及嚴重性」、「證據的分量」、「潛逃風險」的因素，甚至採用非國安法第42（2）條的字眼，而屬《刑事訴訟程序條例》中「在保釋期間犯罪」的字眼，認為上述分析顯然與終院確立的分析相悖，無理據支持，同時錯誤地將「危害國家安全行為」局限於只屬國安法下的罪行，故裁定律政司上訴得直，李官批出保釋的裁決必須擱置。

終院指出，雖然國安法第42（2）條和《刑事訴訟程序條例》第9G（1）條中，提及法庭如認為被告在保釋期間犯罪，便毋須准予被告保釋的主題內容重疊，惟國安法第42（2）條開宗明義定明不得准予被告保釋，除非法官相信被告「不會繼續實施危害國家安全行為」，帶出全新和更嚴格的門檻要求。

就律政司一方提出法庭考慮被告會否繼續實施有關行為時，應考慮不涉罪行、但同時危害國安的「行為」，終院在判辭指出，難以想像被告繼續實施危害國安的行為，有關行為卻沒干犯任何罪行，裁定國安法第42（2）條所述的「行為」，代表可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的行為。

至於律政司認為，法庭處理國安法被告保釋時，應先考慮國安法第42條，繼而考慮《刑事訴訟程序條例》第9條，惟考慮第42條時不應考慮保釋條件。終院認為，法官沒理由不考慮《刑事訴訟程序條例》第9D（2）條和保釋條件，認為說法沒充分顧及保釋涉風險評估的性質，「斷然將保釋條件拒諸門外不加考慮，實為不合常理」。

黎智英保釋案 相關報道：

律政司上訴得直 黎智英須還押

黎智英聞判平靜 太太及女兒流淚相擁

歐盟駐港代表旁聽 市民通宵排隊入庭