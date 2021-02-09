寶馬司機攔腰撞斃塗漆工人　認危駕判囚2年、停牌5年 (15:30)

被告趙建行（26歲）承認危險駕駛引致他人死亡罪，另一項酒後駕駛罪獲准在法庭存檔。辯方求情稱，被告當晚因工作壓力及婚姻問題飲了一杯酒，案發時一時缺乏專注才「一失足成千古恨」，現已非常自責。

法官判刑時稱，被告在充足警告下仍突然轉線，必然是一時分神或受酒精影響，他因此造成一個無辜的人死亡，永遠無法彌補對死者及其家人的傷害。

案情指出，凌晨約4時，工人正在青朗公路北行段的中線進行塗漆工程，被告一直沿右線行駛，突然駛入中線，掃跌多個「雪糕筒」，高速撞向工程車尾部，身處車尾的管工陳智恆被撞至攔腰撕開兩半，上半身跌在地上，下半身卡在被告車底。警員事後發現被告在100毫升的呼氣中有24微克酒精，超出22微克的限制。

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