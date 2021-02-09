粉嶺爆炸品案　警：涉極端暴力分子　密謀農曆年前後製爆炸場面 (14:14)

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O記高級警司何振東稱，警方於上月接獲線報稱，有人打算於農曆年前提供爆炸原料予本地激進暴力分子作血腥抗爭之用，企圖衝擊法治經濟民生，密謀「對香港做大面積損害」。

O記經調查後鎖定一名42歲報稱任電腦程式員的男子，該男子昨午帶同一個紅白藍膠袋到粉嶺一單位提取手提行李箱，離開時被探員拘捕。警方於該行李箱內檢獲23.5公斤炸彈原料，包括硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉、炮仗、俗稱「滴滴金」的煙花蠟燭、3個控制煙花搖控裝置、一批電池、兩個電子磅和1條USB線，另於該紅白藍膠袋搜獲一批防毒面具、護甲及300個濾芯。

探員其後把他押返該粉嶺單位搜查，再搜出大批弓箭、兩支電槍、8支伸縮棍、4部對講機、3部手提電話、一部平板電腦、一批政治口號單張及大批護甲，62歲報稱任裝修工的男屋主同樣涉案被捕。

被捕的42歲男子較早前曾於柴灣一間空置的牙醫診所提取案中的紅白藍膠袋，警方搜查該診所、男子位於上環的工作地點和位於沙田的寓所時，再搜出一批防毒面具、頭盔和護甲。

何振東表示，該批爆炸原料尚未組裝，未能確認威力，但由於搜獲數量龐大，相信一旦製成炸彈可釀成嚴重傷亡。他稱，2019年7月至2020年7月間，本港發生16宗爆炸品案，當中涉及TATP炸藥、手提電話搖控引爆、水喉通土製炸藥、公眾地方爆炸裝置等，雖然去年社會運動告一段落，但仍有暴力分子潛伏及積極籌備，聯繫激進暴力分子企圖東山再起，以爆炸品製作恐怖畫面以圖威嚇，務求達到政治訴求，又稱雖然沒有證據顯示本港有可能發生孤狼式襲擊，但憂心有此類襲擊出現。

被捕兩人並非親戚關係但有一定聯繫，與反修例事件多宗案件有關，目前有其他人正被調查。