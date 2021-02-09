假援交真詐騙　警拘兩中三學生 (12:01)

警方於上周四（4日）接獲匿名報案，稱一名少女於尖沙嘴柯士甸道一間時鐘酒店內被非法禁錮，軍裝警員到場後發現一名28歲男子及一名15歲少女於房間內，懷疑有未成年少女參與援交，遂把二人帶返尖沙嘴警署助查。

油尖警區刑事調查隊第四隊接手調查後，發現28歲事主於當晚較早時間在社交媒體的援交討論區內結識一名自稱可提供或安排援交服務的中介人，事主經議價後，於當晚約11時到尖沙嘴柯士甸道一間時鐘酒店等候中介人出面，及後一名年約16至18歲少女陪同一名15歲少女到上址，較年長少女收取事主約1.9萬元現金後離去，事主及後與15歲少女「開房」。

油尖警區刑事調查隊第四隊督察陳世章表示，二人甫進入房間，該15歲少女以不同藉口拖延時間，等待同黨報警求助訛稱遭禁錮，待警員到場後再趁機逃走，最終被探員識破，該15歲少女涉嫌詐騙被捕。

警方經調查後，昨日（8日）到油塘一個公共屋邨拘捕一名16歲少年，相信是案中的「中介人」，該名負責收取金錢的少女則仍然在逃。陳世章稱事主當時於互聯網尋找援交服務，未有證據證明他尋求未成年少女服務。警方相信該集團已以同樣手法行騙約5個月，被捕少男少女就讀中三，為同校同學，男方負責於網上任「中介人」尋找獵物，女方則任援交少女角色。