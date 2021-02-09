黎智英保釋案律政司上訴　歐盟駐港代表旁聽　市民通宵排隊入庭 (09:55)

昨晚（8日）有市民通宵排隊。排頭位的梁先生自昨午5時起排隊，希望能入場支持黎智英，他斥法庭保安過往「唔做嘢」趕絕排隊黨，令不少市民通宵排隊仍無法進入法庭旁聽，故特意提早超過12小時「露宿」法庭門外排隊。

黎智英的家屬今早約於9時45分先後到庭。至於公眾席隊伍中，排頭位為人稱「王婆婆」的王鳳瑤，另有社民連曾建成、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、壹傳媒行政總裁張劍虹、歐盟駐香港辦事處副辦事處主任Charles Whiteley（韋理斯）等人輪候。

歐盟已旁聽14宗社運人物審訊

韋理斯表示，歐盟及其成員國在去年7月時因應《港區國安法》生效，決定密切關注香港涉及社運人物的審訊，本港法庭審訊大多公開，因此到場旁聽。他又說，現時歐盟已旁聽了14宗涉及社運人物的審訊，未來會繼續關注相關法庭程序，以履行歐盟的承諾。

警方在庭外派出約數十名警員，庭外亦有約10名支持建制的市民在示威區舉標語及叫口號。社民連成員梁國雄及黃浩銘隨後到場，舉起寫上「言論無罪、打壓可恥」及「釋放政治犯」的橫額。

今次司法機構改變輪候入庭的安排，大幅增加公眾席的座位至80個，以先到先得的形式分配，不會派籌。據了解，現時座位只坐了約一半。

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