新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月9日更新版） (08:46)

任何在2021年1月26日至2月8日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月10日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．荃灣象山邨西路象山邨秀山樓

．屯門豐安街2號翠寧花園6座

．屯門兆康路2-22號兆康苑兆新閣

．元朗媽廟路17號水邊圍邨山水樓

．黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓

．黃大仙正德街103號黃大仙下(二)邨龍輝樓

．中西區地利根德里1A號世紀大廈2座

．筲箕灣柴灣道42號筲箕灣官立中學

屬第二次檢測的大廈

．香港北角錦屏街37-43A號東發大廈C座

任何在2021年1月25日至2月7日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月9日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．元朗公園南路1號翠韻華庭第2座

．觀塘安秀道20號安泰邨明泰樓

．大埔大埔太和路12號太和邨愛和樓

．東涌逸東街8號逸東（一）邨平逸樓

．青衣青康路12號長康邨康祥樓

．大埔山賢路8號大埔寶馬山第3座

．元朗洪水橋丹桂村路63號偉景園第1座

．元朗灰沙圍152, 153 & 154號屏唐花園

．九龍城鴻運街1, 3號及鵬程街2, 4號

．屯門景新徑2號景新臺2座

．油尖旺新填地街157-159號

．北角英皇道995號寶利大廈

資料來源：政府新聞公報