新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:02)

本港周一（8日）新增32宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月2至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月8日報道：筲箕灣官中兩中六生染疫 130學生及多名教職員須檢疫 本港增32確診6源頭不明
○油尖旺區
海港城
信和中心
華海廣場
新世紀廣場
○觀塘區
安泰商場
順利商場1期 茗港酒家
○深水埗區
北河街市政大廈
○黃大仙區
樂富廣場
○大埔區
大埔墟街市
昌運中心商場
翠屏花園 學利
○西貢區
茵怡花園 大快活
○荃灣區
楊屋道市政大廈
○北區
聯和墟市政大廈
○元朗區
元朗政府合署
+WOO 嘉湖1期 一粥麵
豐年樓 圓老爺雞煲小廚
福星樓 嘩鬼拉麵和風料理
元通樓 老闆火鍋冰室、至尊雲吞麵雞煲
○屯門區
悅湖商場地下
○東區
海暉大廈 菖蒲亭
○中西區
萬年大廈 大快活
喜訊大廈 寶湖海鮮酒家
○離島區
香港國際機場 大家樂、1號客運大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月8日）
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