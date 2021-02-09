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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:02)

本港周一（8日）新增32宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月2至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月8日報道：筲箕灣官中兩中六生染疫 130學生及多名教職員須檢疫 本港增32確診6源頭不明

○油尖旺區

海港城

信和中心

華海廣場

新世紀廣場

○觀塘區

安泰商場

順利商場1期 茗港酒家

○深水埗區

北河街市政大廈

○黃大仙區

樂富廣場

○大埔區

大埔墟街市

昌運中心商場

翠屏花園 學利

○西貢區

茵怡花園 大快活

○荃灣區

楊屋道市政大廈

○北區

聯和墟市政大廈

○元朗區

元朗政府合署

+WOO 嘉湖1期 一粥麵

豐年樓 圓老爺雞煲小廚

福星樓 嘩鬼拉麵和風料理

元通樓 老闆火鍋冰室、至尊雲吞麵雞煲

○屯門區

悅湖商場地下

○東區

海暉大廈 菖蒲亭

○中西區

萬年大廈 大快活

喜訊大廈 寶湖海鮮酒家

○離島區

香港國際機場 大家樂、1號客運大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月8日）

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