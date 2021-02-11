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迎牛年｜農曆新年習俗逐個數　「壓歲錢」唐宋流行至今　初二開年飯最怕老闆請食「無情雞」 (08:30)

牛年將至，傳統上農曆新年期間有不少禁忌，但現時不少習俗亦隨時間改變而從簡。香港歷史博物館專家顧問鄭寶鴻細數農曆新年習俗，讓大家溫故知新。

新年前：謝灶、做糕、大掃除

農曆新年前，民間從年廿二、廿三開始「謝灶」，即拜祭灶君。謝灶後開始開油鑊，製作炸煎堆、炸油角、做年糕等。來到年廿八「洗邋遢」，人們就會大掃除，然後佈置家居準備過年，包括貼揮春、擺放年花等。

年三十：一家人會吃團年飯，飯後會去行花市。回家後，昔日父母會將紅紙或利市封包一個銅錢或小銀兩放在子女的枕頭下，即為「壓歲錢」，後來演變成現時的封利市。「壓歲錢」這個傳統習俗早於唐宋時期開始流行，一直維持到現在。

年初一：後輩會向長輩拜年，現時通常演變為後輩逐家逐戶向親友及長輩拜年。

年初二：開年，家家戶戶都會享用豐盛菜餚。部分店舖亦會與員工一起吃開年飯，如果老闆吃飯時夾一件雞放在員工碗內，意指請他另謀高就，亦即所謂的「無情雞」。

此外，以前人們過年時會燒爆竹（燒炮仗），本港在1967年中之前，由年三十下午4時至年初二下午4時為合法燒爆竹的時段，後來政府禁止燒爆竹，以觀賞煙花代替。

年初三：赤口，人們不會去拜年，很多人當日會去新界「遊大運」，亦會去車公廟參神、轉風車「轉運」。

年初四：大多學校和店舖陸續開學及開業，新年習俗一般維持到正月十五，元宵節後新年才算過完。

文：何芍盈

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