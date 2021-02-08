港區國安法首宗案件唐英傑案　消息：不設陪審團　改3名指定法官審訊 (23:58)

法新社今日（8日）報道稱，律政司一方在2月初通知辯方法律團隊，以陪審員及其家人安危為由，提出案件不設陪審團，改由3名指定法官審訊。法新社曾詢問律政司及司法機構回應，律政司以司法程序仍在進行中為由，拒絕評論；司法機構稱不評論個別案件。

法律界選委、大律師黃宇逸認為，難言由3名法官審訊會不公正，但認為可預計當局日後會隨時使用有關條文，在國安法案件上不設陪審團。資深大律師、公民黨主席梁家傑稱，陪審團最初的設計是為了避免政權「大石砸死蟹」、政治逼害異見者。他憂慮如國安法下被告不准保釋、不設陪審團等條文持續運用，要挽回香港法治精神在自由世界的公信力，會愈來愈難。

唐英傑被指在去年7月，在灣仔駕駛插上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，撞向警員方向；案件自從去年7月提堂後，唐英傑還押至今。

一般而言，高院原訟庭刑事案件均會由法官連同7人或9人組成的陪審團，進行公開審訊；惟《港區國安法》第46條列明，律政司可提出國安法案件改由高院3名法官組成審判庭。

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