女網媒記者控阻差辦公　男友：見其遭警掀上衣摸胸　防暴警稱「乖乖哋就唔搞你」 (21:30)

被告為文員譚浚文（24歲）及網媒記者郭穎彤（24歲），譚浚文被指於2019年10月31日，在油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察21982；郭穎彤則被指同日同地故意阻撓督察21982。譚浚文透露，案發時為政府助理文書主任，事隔一周後被停職，至去年底接通知不通過試用期。

譚浚文自辯時稱，案發當晚與女友郭穎彤欲前往旺角中心吃晚飯，及後聽到途人稱警員在太子已放催淚彈，又見有人正跑向他們，十分嘈吵，遂牽着女友向油麻地方向跑，突然感覺到背包被拉扯，有人用棍打他的背部，他欲按低棍時，用左手推對方胸口一下，轉身才發現是防暴警員毆打他，即督察21982，但否認如督察所稱，自己用雙拳打督察的面和膊頭等。

譚浚文續稱，他被警棍毆打期間，見女友被另一防暴警用棍毆打，警員更掀起女友的上衣，觸碰其胸部，於是衝前攬住女友保護她。二人其後被數名防暴警員撞至牆邊，呼喝「如果你乖乖哋就唔搞你」，惟二人並不知發生何事，直至被帶返紅磡警署錄口供才得悉被捕的罪名。控辯雙方明早（9日）作結案陳辭。

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