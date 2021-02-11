女網媒記者控阻差辦公　男友：見其遭警掀上衣摸胸　防暴警稱「乖乖哋就唔搞你」 (21:30)

前年萬聖夜，示威者在多區發起集會，女網媒記者及其當時任職政府文書助理的男友分別被控在旺角阻差辦公和襲警，案件今（8日）在九龍城裁判法院續審。男文書助理出庭自辯時稱，當晚被人突然從後用棍毆打，轉身才發現是防暴警員，其間他見其他警員掀起女友上衣、觸碰其胸部，又用警棍毆打她。
被告為文員譚浚文（24歲）及網媒記者郭穎彤（24歲），譚浚文被指於2019年10月31日，在油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察21982；郭穎彤則被指同日同地故意阻撓督察21982。譚浚文透露，案發時為政府助理文書主任，事隔一周後被停職，至去年底接通知不通過試用期。
譚浚文自辯時稱，案發當晚與女友郭穎彤欲前往旺角中心吃晚飯，及後聽到途人稱警員在太子已放催淚彈，又見有人正跑向他們，十分嘈吵，遂牽着女友向油麻地方向跑，突然感覺到背包被拉扯，有人用棍打他的背部，他欲按低棍時，用左手推對方胸口一下，轉身才發現是防暴警員毆打他，即督察21982，但否認如督察所稱，自己用雙拳打督察的面和膊頭等。
譚浚文續稱，他被警棍毆打期間，見女友被另一防暴警用棍毆打，警員更掀起女友的上衣，觸碰其胸部，於是衝前攬住女友保護她。二人其後被數名防暴警員撞至牆邊，呼喝「如果你乖乖哋就唔搞你」，惟二人並不知發生何事，直至被帶返紅磡警署錄口供才得悉被捕的罪名。控辯雙方明早（9日）作結案陳辭。
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