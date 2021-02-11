深水埗恒安樓、佐敦文英樓設「受限區域」　目標周二早上7時完成檢測行動【短片】 (22:15)

【22:15更新】特首林鄭月娥晚上近10時抵達佐敦文英樓受限區域視察，其間有區議員以揚聲器抗議，亦有零星市民向林鄭月娥的方向喝斥。至晚上10時許，文英樓受限區域內的市民開始陸續接受檢測。

在深水埗恒安樓受限區域，市民晚上近10時起，陸續到當局設置的臨時檢測站接受檢測。

【20:31】衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會表示，文英樓今日有新增源頭不明的確診個案。恒安樓今日亦新增一宗源頭不明確診個案。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日上午約7時左右完成行動。任何於1月26日至2月8日期間曾身處上述大廈內逾兩小時的人，亦要在2月10日前接受強制檢測。

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