深水埗恒安樓、佐敦文英樓設「受限區域」　目標周二早上7時完成檢測行動【短片】 (22:15)

政府今晚（8日）作出限制與檢測宣告，自晚上7時起將佐敦渡船角文英街2-24號文英樓列為「受限區域」，區域內的人要於明日（9日）凌晨2時前接受新型冠狀病毒強制檢測。至晚上8時30分，深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓亦被列為「受限區域」，強制檢測期限為今日午夜12時前。
【22:15更新】特首林鄭月娥晚上近10時抵達佐敦文英樓受限區域視察，其間有區議員以揚聲器抗議，亦有零星市民向林鄭月娥的方向喝斥。至晚上10時許，文英樓受限區域內的市民開始陸續接受檢測。
在深水埗恒安樓受限區域，市民晚上近10時起，陸續到當局設置的臨時檢測站接受檢測。
【20:31】衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會表示，文英樓今日有新增源頭不明的確診個案。恒安樓今日亦新增一宗源頭不明確診個案。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日上午約7時左右完成行動。任何於1月26日至2月8日期間曾身處上述大廈內逾兩小時的人，亦要在2月10日前接受強制檢測。
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