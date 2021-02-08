兄弟認非禮年幼智障胞妹　兄囚3年11個月　弟因智障等囚2年9個月 (18:38)

兩名被告依次為事主X的親大哥和二哥，分別承認3項非禮罪及兩項非禮罪。辯方求情時透露，被告母親患有貧血病，事發後一直忙於探望還押的兩名被告，導致病情惡化，眼晴出現問題，須卧牀休息；兩人的父親亦因工作、胃部有良性腫瘤及忙於照顧妻子，故兩被告的雙親才未有到庭旁聽。

暫委法官游德康判刑時引述X的創傷報告指出，X現時對事件感到平靜，受侵犯畫面未有在腦海或夢中出現；但她因要留宿兒童之家，以及令母親因3名子女均須離家而感沮喪，擔心母親怪責自己，故後悔將事件曝光；報告另形容X已寬恕兩名被告，但未準備好與他們見面。

游官表示，心理報告提及兩名被告均是因看到X發育時身體有轉變，在未能控制性慾下犯案，當中形容大哥是在X無法反抗下，強迫她成為性工具；二哥則是在目睹大哥犯案，加上對性觀念混沌的情況下犯案；兩人均明瞭性侵犯是不受社會接納的罪行，重犯機率屬中低，故判兩人即時監禁。