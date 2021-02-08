主婦涉踢警大腿裁襲警罪脫　官質疑涉事警不誠實報矮身高 (18:15)

張官裁決時指出，涉事警員黃梓峰口供的可信性至為關鍵，當日辯方就被告李貴花（43歲）能否在一米外舉腳踢到他而詢問其身高時，他花了幾秒思考後回答「1.5米」，辯方其後質疑他起碼有1.7米，黃梓峰稱不知道。張官稱，「好難相信警員喺法庭上講出遠低於自己或者不可能嘅身高」，認為他量度距離及身高能力極為偏差，或在被質疑後作不誠實的答案。

對於與黃梓峰相隔一身位的警員供稱，被告當日情緒激動，曾向黃梓峰行近一步，惟看不到她有起腳踢黃的大腿一下，其後就聽到黃大叫「襲警」，張官認為僅相隔一身位，專注力和視線應集中在被告身上，「好難理解咁明顯嘅動作點解睇唔到」，認為不合情理；加上不能排除被告稱當時被噴中胡椒噴霧後掙扎，其間腳可能碰到男警的說法，故不能肯定事件如涉事男警所述，基於疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。

李貴花在裁決後形容「放下心頭大石」，又透露本來因情緒問題要服藥，因事件加劇了病情而需加藥，批評警方濫捕。

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