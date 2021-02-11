筲箕灣官立中學兩中六生染疫　130學生及多名教職員須檢疫　本港今增32確診6為源頭不明 (16:55)

鰂魚涌惠利大廈昨（7日）被列為「受限區域」，今早完成強制檢測後發現3宗初步確診，其中兩人與早前確診個案同一坐向，包括一名筲箕灣官立中學中六生。早前惠利大廈同一坐向的個案中，亦包括一名筲箕灣官中的中六生，兩名學生雖不太認識，但上月尾及本月初均曾回校考試。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，因兩人曾在傳染期回校考試，學生可能共用廁所等設施，有傳播風險，因此曾與兩名患者同一時間在學校禮堂考試的約130名學生和多名教職員被列為密切接觸者，須送往檢疫中心。全校師生及檢疫學生的家人亦須強制檢測。

張竹君表示，兩名染疫學生於1月尾至2月初回校考試，一人於2月2日出現頭痛病徵，另一人於2月3日有喉嚨痛。2月1至4日為兩人的傳染期。

另外，早前被列「受限區域」及有部分住客須檢疫的北角錦屏街東發大廈，因曾出現多宗確診個案，將要進行第二次強制檢測。另外，機場三跑工程地盤群組增一名工人確診，於檢疫中心發現確診。

而在上周五（5日），衛生防護中心公布一名居深圳的39歲男子（個案10581）在深圳檢測呈陰性後來港，2月3日檢測陽性。張竹君表示，確診者的一名同行家人確診，二人均為商務豁免檢疫者，另外3名曾與二人同住的在港家人亦確診，即一家五口全部確診，張竹君稱可能是家中傳播。

新增源頭不明個案患者所報稱住址：

．荃灣象山邨秀山樓

．中西區地利根德里世紀大廈2座

．油尖旺文英街文英樓

．深水埗福榮街恆安樓

．慈雲山慈正邨正和樓

．屯門翠寧花園6座

部分相關個案的大廈：

．屯門兆康苑兆新閣

．元朗水邊圍邨山水樓

．黃大仙下邨龍輝樓

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