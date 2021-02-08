地政總署職員涉攜激光筆受審　警供稱拘一男子但已忘記對方樣貌 (15:15)

被告為地政總署丈量員雷启添（33歲），控罪指出他於2019年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出激光光束的裝置。

負責拘捕被告的警員3196陳浩駒供稱，當日乘坐警車沿牛頭角道追截，見有近百人聚集，用垃圾桶及小巴站牌等堵路，當駛至觀塘官立小學時，見前方只剩約20人在逃跑，其間一名戴黑框眼鏡、穿黑衣及揹斜孭袋的男子回頭望，故將注意力集中在他身上，其中4至5人左轉入兒童遊樂場，陳浩駒追截至一死胡同後截停該男子，男子當時氣喘，但搜身後沒發現攻擊性武器，故以非法集結罪作出拘捕。

陳浩駒帶該男子上警車後再次搜身，在斜孭袋的內格發現一支可發出綠光的激光筆，再以在公眾地方管有攻擊性武器罪作拘捕，惟事隔已太久，已忘記男子的樣貌，只記得名稱。

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