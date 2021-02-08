浸大調查：濕街市有菜檔用過期證書賣有機菜　籲市民以證書、標誌作參考 (14:27)

調查於去年10至11月進行，發現有7個菜檔使用過期證書，另有兩個菜檔使用影印證書，亦有發現有檔口張貼證書後沒出售認證有機蔬菜，以及以不良銷售手法賣有機菜。

浸大香港有機資源中心總監黃煥忠教授表示，自2018年至2020年，中心向海關舉報過15宗個案，但沒有下文。黃認為，執法困難原因之為無法可依，難靠《商品說明條例》檢控。

黃煥忠促請政府盡快定義「有機」產品及就此立「有機標籤法」，以監督市場上有機證書及標籤的使用，以便執法。他又建議，政府蔬菜統營處在出售有機菜時要做好包裝及標籤，以免商販魚目混珠。

黃煥忠又表示，全港18區其中13區的聲稱有機菜檔比認證有機菜檔多，市民購買有機菜時，不應單以「有機」二字、農作物外表、店員的聲稱等辨真假，應留意認證證書及標誌。

其他報道：涉黃大仙非法集結8被告表證不成立 當庭獲釋 多名警員被質疑抄寫口供

其他報道：東鐵線一列9卡車運作不暢順一度慢駛 列車服務陸續回復正常

其他報道：網台主持傑斯被控「作出具煽動意圖的行為」罪 仍留院今未出庭押後再訊