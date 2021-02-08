警搗港島14非法賭檔1聚賭黑點　拘81人 (12:11)

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，港島總區刑事部自去年11月起採取名為「奇謀」的臥底行動，派出多名臥底佯裝賭客，滲透由一個活躍於港島的黑幫操控的多個非法遊戲機賭檔。經過3個月蒐證，港島總區反黑組聯同港島所有警區，上周三（3日）起動員超過100人，一連5日突擊搜查港島多個地點，搗破14個樓上賭檔及1個街頭聚賭黑點。

吸納持行街紙非華裔任「兌分仔」

港島總區反黑組高級督察梁子褀表示，新型冠狀病毒疫情期間本港合法的娛樂場所須關閉，有黑幫看中時機，吸納平日遊戲機舖常客聚賭。該集團會招攬有本地黑幫背景、持行街紙的非華裔的人及內地人到賭場任「兌分仔」，每日上班12小時可賺取約800港元，部分會於賭檔內留宿。

「兌分仔」平日於賭檔買賣積分時抽佣約一至兩成，並要求賭客以「轉數快」等網上轉帳工具，轉帳到賭檔主腦及骨幹成員的虛擬銀行戶口或支付寶戶口，以減低賭檔內現金數量從而減少遭警方掃蕩時的金錢損失。賭檔亦調校遊戲機難度令賭客輸多贏少，有賭客一晚輸掉2萬元賭款。

向賭客兜售毒品 不斷換地點避警追查

梁子褀稱，黑幫會向賭客兜售毒品及提供質素較差的免費冰毒吸客，又會代熟客購入質素較高冰毒。涉案單位面積由300至400呎不等，月租約2萬元，內有加裝隔音棉及鋼閘，並放置2至4部釣魚機。該批賭檔主要集中於灣仔及東區，營運約半年時間，其間有部分賭檔因被業主發現趕走及為逃避警方追查不斷轉換地點，集團亦不斷更換「兌分仔」避免遭警方追蹤。

行動中，警方檢獲31部賭博用遊戲機、5部積分機、54張積分卡、11本數簿、4.1萬元水錢、冰壺及約值4萬元的冰毒和大麻花等毒品。

被捕的51男30女（21至77歲），包括2名持雙程證內地人、3名持行街紙非華裔者及18名持身分證的非華裔者，分別涉及管理賭博場所、在賭博場所內賭博、自稱三合會成員、販毒、藏有工具可作吸毒用途、藏有攻擊性武器、違反逗留條件、限聚令及口罩令等，當中有62人被票控違反限聚令、7人被票控違反口罩令。