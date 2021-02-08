地盤開工須定期檢測及持陰性證明　何栢良：成效不及封爆疫地盤強檢 (11:45)

何栢良在港台節目表示，地盤群組感染在第四波疫情斷斷續續長時間出現，認為情況因政府「不作為」所致。他指出三跑群組首宗個案在1月中出現，但政府一直未有封鎖地盤進行強制檢測，亦沒聽聞政府派員到現場調查爆發原因，認為不到現場進行流行病學調查，不會知道地盤哪裏出現傳播鏈。他又稱，地盤工人每14日才做定期檢測是「完全無用」，即使是每7日進行一次檢測，亦有機會在第7日才發現確診個案，造成傳播風險。

何栢良在商台節目稱，定期檢測若以派發樣本瓶的方式進行，成效或有限，建議政府安排流動檢測車，每7日為地盤工人採樣一次；針對機場三跑群組，則可在工人登船的碼頭設臨時檢測站，並要加快檢測速度。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤在港台節目稱，不少地盤承建商自去年底起已加強防疫措施，例如中國建築要求工人若超過3日不在同一地盤工作，須提交3日內有效的陰性檢測結果證明；金門建築亦要求工人半個月須檢測一次。對於強制檢測，他指出工人須放棄一日的工資自費做檢測，若檢測次數太密或會感到不合理。他建議釐清檢測證明的準則，例如在轉到另一地盤工作時，在早前地盤進行的檢測結果是否適用。

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