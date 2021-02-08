紅磡長樂大廈今早解封　長生店東質疑政府「突襲」激發市民對抗 (11:30)

位於長樂大廈旁邊的長生店享福殯儀平日於9時許開門營業，今早受封區影響至10時許才能開門。負責人崔先生表示，殯儀業一般於晚上6時許下班，當局昨晚7時許封區，至8時才拍門，當時大部分員工及行家均已下班，故影響不大。不過，崔稱食環署的火葬場「唔等人」，若延遲解封會影響業界早上出殯安排，他不太認同封區，稱大部分市民均願意配合檢測措施，質疑「你（政府）玩突襲，大家（市民）咪玩野搞對抗」，認為當局預先通知，市民自然會配合，稱「對付非法入境者嗰啲先要突襲」。

住客黃女士表示，上月28日曾接受檢測，昨午亦到附近檢測中心再度檢測，惟昨晚回家後再遇封區。她指封區時毋須再檢測，僅領取手帶即可，但說「驚返到嚟再有人中再封，又有啲人走咗去搵唔到，隔一排先搵到好似冇乜成效」。

合祥興壽儀職員鄧小姐表示，殯儀商會昨午已提醒各長生店封區消息，各店要臨急駕走靈車走避，店內亦有一輛靈車需撤離「搵位泊」。她稱殮葬儀式主要於殯儀館進行，昨日封區時沒有封鎖殯儀館，又說先人遺體並非安放在長生店內，認為短期圍封影響不大，「如果封幾日就梗係有影響。」

中華殯儀職員陳太稱數日前已獲悉封區消息，至昨晚7時許店舖工作完成後才遇上突擊封區，認為是次封區影響不大。