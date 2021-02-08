網台主持傑斯被控「作出具煽動意圖的行為」罪　仍留院今未出庭押後再訊 (11:04)

消息：控罪針對節目中發表的言論

據了解，今次的控罪與被告發起的眾籌計劃無關，控方主要針對傑斯在節目中發表的言論。

報稱網台主持的尹耀昇（52歲）被控2020年8月8日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其叛離，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

另一條控罪指稱，被告被控2020年8月15日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府或激起對其叛離，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

其餘兩條控罪則指稱，被告被控2020年9月5日和10月10日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府或激起對其叛離，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或叛離，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控罪書顯示，本案由國家安全處調查及行動F2b隊高級督察陳怡廷負責。

繼被控《港區國安法》罪行的黎智英和鍾翰林，法庭今同樣就本案設安檢措施，所有旁聽市民和記者進入法庭，以至庭外的延伸席，均須接受安檢，包括經金屬探測器掃描全身和檢查隨身物品，亦不可帶液體入庭。

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