新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月8日更新版） (08:57)

任何在1月25日至2月7日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月9日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．元朗公園南路1號翠韻華庭第2座

．觀塘安秀道20號安泰邨明泰樓

．大埔太和路12號太和邨愛和樓

．東涌逸東街8號逸東（一）邨平逸樓

．青衣青康路12號長康邨康祥樓

．大埔山賢路8號大埔寶馬山第3座

．元朗洪水橋丹桂村路63號偉景園第1座

．元朗灰沙圍152、153及154號屏唐花園

．九龍城鴻運街1、3號及鵬程街2、4號

．屯門景新徑2號景新臺2座

．油尖旺新填地街157-159號

．北角英皇道995號寶利大廈

任何在1月24日至2月6日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月8日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．紅磡高山道10號得利閣

．屯門屯貴路9號富泰邨美泰樓

．大埔汀角路10號大元邨泰怡樓A座

．天水圍天龍路2號嘉湖山莊7期景湖居1座及12座

．元朗豐年路19號文惠苑

資料來源：政府新聞公報（2月8日更新）