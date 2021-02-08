新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月8日更新版） (08:57)

截至2月8日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在1月25日至2月7日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月9日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．元朗公園南路1號翠韻華庭第2座
．觀塘安秀道20號安泰邨明泰樓
．大埔太和路12號太和邨愛和樓
．東涌逸東街8號逸東（一）邨平逸樓
．青衣青康路12號長康邨康祥樓
．大埔山賢路8號大埔寶馬山第3座
．元朗洪水橋丹桂村路63號偉景園第1座
．元朗灰沙圍152、153及154號屏唐花園
．九龍城鴻運街1、3號及鵬程街2、4號
．屯門景新徑2號景新臺2座
．油尖旺新填地街157-159號
．北角英皇道995號寶利大廈
任何在1月24日至2月6日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月8日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．紅磡高山道10號得利閣
．屯門屯貴路9號富泰邨美泰樓
．大埔汀角路10號大元邨泰怡樓A座
．天水圍天龍路2號嘉湖山莊7期景湖居1座及12座
．元朗豐年路19號文惠苑
資料來源：政府新聞公報（2月8日更新）
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