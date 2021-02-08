3受限區解封　鰂魚涌檢3宗、紅磡檢1宗初步確診　旺角未發現確診個案 (11:14)

紅磡受限區（紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）今早約6時30分完成強制檢測行動，截至昨晚11時30分，約370名市民接受檢測，發現一宗初步確診。政府派員到訪大廈內178戶，當中25戶未有應門。至早上10時，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。

旺角受限區（旺角海庭道2號海富苑海裕閣）今早7時完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約1140名居民接受檢測，無發現確診個案。政府派員到訪大廈內597戶，當中60戶未有應門。至早上11時，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。

鰂魚涌受限區（鰂魚涌英皇道997號惠利大廈）今早約7時30分完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約860名市民接受檢測，發現3宗初步確診，另有小部分檢測結果仍有待核實。政府派員到訪大廈內443個住戶及商舖，當中96戶未有應門。至早上10時半，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。

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