3受限區解封　鰂魚涌檢3宗、紅磡檢1宗初步確診　旺角未發現確診個案 (11:14)

【11:14更新】政府昨（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，於旺角、紅磡及鰂魚涌設「受限區域」。相關受限區今早（8日）陸續完成強制檢測行動，其中在紅磡及鰂魚涌共驗出4宗初步陽性個案，旺角無發現確診個案。
紅磡受限區（紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）今早約6時30分完成強制檢測行動，截至昨晚11時30分，約370名市民接受檢測，發現一宗初步確診。政府派員到訪大廈內178戶，當中25戶未有應門。至早上10時，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。
旺角受限區（旺角海庭道2號海富苑海裕閣）今早7時完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約1140名居民接受檢測，無發現確診個案。政府派員到訪大廈內597戶，當中60戶未有應門。至早上11時，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。
鰂魚涌受限區（鰂魚涌英皇道997號惠利大廈）今早約7時30分完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約860名市民接受檢測，發現3宗初步確診，另有小部分檢測結果仍有待核實。政府派員到訪大廈內443個住戶及商舖，當中96戶未有應門。至早上10時半，政府宣布執法行動完結，未發現有人未進行強制檢測。