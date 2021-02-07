商人遭劫走5萬元現金財物　警拘3青年最細14歲 (15:47)

14歲被捕林姓青年報稱學生，據悉就讀於職業訓練局；16歲被捕梁姓青年則報稱兼職侍應，二人均有黑社會背景，而另一名被捕的20歲南亞裔青年持有本地身分證，警方於其家中起回約1.4萬元贓款及一部相信屬於女事主的手提電話和一張八達通。3名被捕人將被控一項行劫罪，明於屯門法庭應訊。警方表示，會申請將案件押後，待警方再作進一步調查。

事發上周二凌晨3時40分，一名中年從事街市生意的女子上班期間途經西菁街，遭3名青年截停，其中一名本地青年手持木棍，一名南亞裔青年以粵語向事主表示行劫，要由她交出手袋及手提電話，事後逃去。經點算，女事主損失一個手袋、5萬元現金、八達通、手提電話及一批個人財物。警方接報到場，案件列作行劫，交由元朗警區重案組一隊跟進。警員翻查閉路電視片段，鎖定涉案人身分，於前日及昨日分別於天水圍及元朗展開拘捕行動。

警方表示，事主攜帶的5萬元現金為日常生意所需款項，相信她早在大棠路近元朗大馬路已被3名賊人跟蹤；該3名賊人中，一人負責「睇水」、手持木棍者為主腦，另一人負責向事主作出威嚇，警方正調查3人是否有同類案底，並提醒市民年近歲晚要小心保管財物。