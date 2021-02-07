自製年糕｜蒸年糕防皺皮秘訣　廚藝學院導師教路：首半小時加蓋蒸 (12:22)

年糕是農曆新年必備傳統糕點，自製年糕有何秘訣？中華廚藝學院高級教導員陳世輝教路，年糕蒸糕時間較長，首半小時要加蓋蒸，可防止年糕表面皺皮。
1. 做糕：
將薑肉、片糖、水以慢火煮溶，要將薑渣等雜質隔走，攤涼後將糯米粉、粘米粉、粟粉、澄麵、椰子粉和椰奶加入攪勻，即可倒入兜內蒸。
2. 蒸糕：
蒸年糕的時間較長，同樣要視乎糕盆的高矮度，通常一斤四両裝年糕，1吋高的年糕蒸1小時15分鐘，2吋高的年糕蒸2.5小時。有些人蒸出來的年糕表面皺皮，秘技在於糕盆放入鑊時要連蓋蒸，約半小時揭鑊將糕盆蓋取出繼續蒸，這半小時重要性是能令年糕定形，保持糕身平滑。
想確定年糕是否熟透，插入木筷子拔出見粉漿即未熟，拔出見透明即已熟透。留意蒸糕中途要不斷補充滾水以免乾水，如不慎以凍水補充，則要重新計算蒸糕時間。
3. 儲存：
攤涼後放入雪櫃，可存放約1個月。
4. 煎糕：
用易潔鑊煎年糕，先切件蒸5分鐘待軟，全塊上麵粉後蘸蛋漿，放入油鑊以慢火煎；如不上蛋漿生煎，凍鑊下油待暖，下糕以慢火煎，不會黏底。用生鐵鑊煎年糕的方法一樣，注意要以慢火煎，勿用猛火。
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