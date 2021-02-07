自製年糕｜蒸年糕防皺皮秘訣　廚藝學院導師教路：首半小時加蓋蒸 (12:22)

1. 做糕：

將薑肉、片糖、水以慢火煮溶，要將薑渣等雜質隔走，攤涼後將糯米粉、粘米粉、粟粉、澄麵、椰子粉和椰奶加入攪勻，即可倒入兜內蒸。

2. 蒸糕：

蒸年糕的時間較長，同樣要視乎糕盆的高矮度，通常一斤四両裝年糕，1吋高的年糕蒸1小時15分鐘，2吋高的年糕蒸2.5小時。有些人蒸出來的年糕表面皺皮，秘技在於糕盆放入鑊時要連蓋蒸，約半小時揭鑊將糕盆蓋取出繼續蒸，這半小時重要性是能令年糕定形，保持糕身平滑。

想確定年糕是否熟透，插入木筷子拔出見粉漿即未熟，拔出見透明即已熟透。留意蒸糕中途要不斷補充滾水以免乾水，如不慎以凍水補充，則要重新計算蒸糕時間。

3. 儲存：

攤涼後放入雪櫃，可存放約1個月。

4. 煎糕：

用易潔鑊煎年糕，先切件蒸5分鐘待軟，全塊上麵粉後蘸蛋漿，放入油鑊以慢火煎；如不上蛋漿生煎，凍鑊下油待暖，下糕以慢火煎，不會黏底。用生鐵鑊煎年糕的方法一樣，注意要以慢火煎，勿用猛火。

年糕 相關資訊：

年糕食譜：紅糖年糕 椰汁味濃入口軟濡

煎糕不黏底妙法：蘿蔔糕拍粉 年糕蘸蛋液

煎糕不黏底妙法：牛油紙煎糕 健康免落油

賀年食譜／整糕貼士：

自製蘿蔔糕｜蘿蔔糕不夠粉易散開 廚藝學院導師教揀蘿蔔、蒸糕、煎糕秘訣

蘿蔔糕食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕

自製馬蹄糕｜馬蹄糕蒸太耐會皺皮 廚藝學院導師教揀馬蹄、蒸糕、儲存貼士

馬蹄糕食譜：桂花馬蹄糕 蔗糖味濃蹄肉爽

Son姐祖傳芋頭糕

辦年貨：

海味專家教浸發乾鮑、海參、花膠、蠔豉 分辨真假髮菜

大掃除貼士：

大掃除清潔4貼士：百潔海綿擦拭窗邊窿罅 洗潔精抹鏡、除衣物化妝品污漬

清潔浴室易忽略4位置：浴簾浴屏、排水口蓋、廁所水箱、洗手盆排水管

職安局提醒大掃除兩大高危位：抹窗勿倚窗清潔 「擒高擒低」勿用摺櫈

抹窗勿用百潔布！家務助理導師教抹窗4貼士

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm