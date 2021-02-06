新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月6日更新版） (22:52)

截至2月6日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在1月24日至2月6日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月8日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．紅磡高山道10號得利閣
．屯門屯貴路9號富泰邨美泰樓
．大埔汀角路10號大元邨泰怡樓A座
．天水圍天龍路2號嘉湖山莊7期景湖居1座及12座
．元朗豐年路19號文惠苑
任何在1月23日至2月5日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月7日或之前接受檢測：
新增一宗或以上源頭不明的確診個案
．東涌映灣園第3期悅濤軒第9座
．土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓、夜合樓、洋葵樓及水仙樓
．油尖旺彌敦道780-782號麗英大廈
．西營盤荔安里11-13號利安大廈
．上環皇后大道西26-28號
在先前執行限制與檢測宣告的行動中發現確診個案的大廈
．油尖旺上海街146-150號
．油尖旺廟街169-171號
．油尖旺廟街200-210號
．油尖旺吳松街5-11號
．油尖旺上海街141-145號浩如樓
．油尖旺吳松街67-77號金寶大廈
．油尖旺新填地街10-14號新利大廈
．油尖旺新填地街61、63及65號/北海街3A號榮記大樓
．油尖旺炮台街10-18號德利大廈
資料來源：政府新聞公報（2月6日更新）
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