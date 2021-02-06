新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月6日更新版） (22:52)

任何在1月24日至2月6日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月8日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．紅磡高山道10號得利閣

．屯門屯貴路9號富泰邨美泰樓

．大埔汀角路10號大元邨泰怡樓A座

．天水圍天龍路2號嘉湖山莊7期景湖居1座及12座

．元朗豐年路19號文惠苑

任何在1月23日至2月5日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月7日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．東涌映灣園第3期悅濤軒第9座

．土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓、夜合樓、洋葵樓及水仙樓

．油尖旺彌敦道780-782號麗英大廈

．西營盤荔安里11-13號利安大廈

．上環皇后大道西26-28號

在先前執行限制與檢測宣告的行動中發現確診個案的大廈

．油尖旺上海街146-150號

．油尖旺廟街169-171號

．油尖旺廟街200-210號

．油尖旺吳松街5-11號

．油尖旺上海街141-145號浩如樓

．油尖旺吳松街67-77號金寶大廈

．油尖旺新填地街10-14號新利大廈

．油尖旺新填地街61、63及65號/北海街3A號榮記大樓

．油尖旺炮台街10-18號德利大廈

資料來源：政府新聞公報（2月6日更新）