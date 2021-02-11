土瓜灣華發大廈封樓商場提早關門　商戶：下午5時多已收到封區消息【短片】 (21:04)

昨日（5日）華發大廈出現一宗源頭不明個案，被納入強制檢測大廈名單。華發大廈地下商場「華發大廈商場」十多間商店，在下午約6時半只剩下林太一戶未走。林太稱自己住土瓜灣，其經營的「華順雜貨」每晚通常9時多、10時關門，今日因收到封區消息，加上見到大批記者感害怕，所以亦決定落閘。她稱疫情前每日賺幾千元生意，最近華發大廈有源頭不明個案，每日生意少了千多元。同一條街另一間食品店亦在門外貼上告示，寫道「因突發狀況，本店提早於現在關門」。

華發大廈居民李先生稱，封區時會在家不外出，「無乜嘢，政府嘅嘢都無法子，都要咁做呀，唔係點」。他又稱「我希望其他區都封下啦，唔好淨係封平民區。封起上嚟壽臣山道又封吓，赤柱又封吓」；他覺得有少少不公平，封區無標準，「依家封來封去都係深水埗、土瓜灣、旺角，山頂唔見佢封吓，馬己仙峽道又封吓啦！嗰啲有錢佬就知道煩，我哋而家講煩冇用㗎」。

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