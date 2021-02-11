政府擬免試引入海外醫生　李國章：本地醫生不應自私反對　蔡堅：不存在歧視 (19:30)

李國章認為，免試引入海外醫生並非倒退，強調海外醫生已在認可醫學院畢業及取得註冊資格。他形容持香港永久居民身分證的海外醫生是「港人子弟」，他們回港執業，對病人是好事。

醫學會會長蔡堅不評論李國章的說法，但強調反對修例的醫生只想維持醫療水平，海外醫生通過本港執業資格考試，就是最為病人著想的做法，並不存在歧視，很多地方都要海外醫生通過當地執業考試。他認為政府修例似想解決政治因素，並非醫療因素。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，李國章所言不是事實，醫護的「餅仔」是五餅二魚，有限人手照顧很多病人，不會怕被分薄，亦歡迎李國章重投前線服務病人。她續說，醫生執業考試不是杯葛或歧視任何人，各地文化不同，考試能證明海外醫生能力，是行之有效多年的制度，而未來醫生空缺不會急增，「睇唔到有需要引入免試醫生」。

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