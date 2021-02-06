鄭若驊批個別媒體偏頗報道律政司提上訴或覆核 (18:42)

鄭若驊表示，假若法庭裁定無罪時出現「有悖常情」的裁決，律政司可以在合適的情況下作出跟進，包括向上訴法庭或原訟法庭提出上訴。她又指出，律政司去年根據《刑事訴訟程序條例》第81A條提出的刑罰覆核申請有17宗，去年已裁決的12宗申請中，有11宗申請得直；就涉及公眾活動的案件而言，上訴法庭在其中4宗案件中，重申了黃之鋒案的判刑原則，即在處理牽涉暴力的大型非法集會案件時，必須強調阻嚇和懲罰作用。

她強調，律政司一直致力確保檢控工作執行妥當，檢控人員秉持最高的專業標準處理刑事案件，以同等的尺度，不偏不倚地秉行公義。

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