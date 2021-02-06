年宵人流遠遜去年　檔主：生意額差天共地　市民：花農好慘支持一下 (18:02)

維園年桔檔主梁先生稱當局安排混亂，指出早前按指示接受新型冠狀病毒檢測，周四（4日）收到短訊確認結果屬陰性，並向食環署申請工作證，惟今日仍未獲發工作證，批評政府做事「一塌糊塗」。他又稱今年年宵人流減半，生意額亦「差天共地」，以往首天下午生意額已有兩至三萬元，今日只做到數千元，他估計市民購買力受疫情及市況影響而減弱。

增記桔場職員張先生表示，今日生意與往年差不多，桔價亦與往年相若，但「公司客」明顯比往年少了，較大盆、約千多元的桔以往在首日便「清得七七八八」，但今年有多盆仍未售出。

花檔方面，雖有不少市民駐足問價及買花，但人流明顯疏落。文先生與妻子花600多元買了一盆桔及兩束百合花，稱以往都不會留港過年，但因疫情被困香港，家中小孩吵着家裏沒有新年氣氛。另一方面，他也想支持一下花農，「今年花市一時開一時關，佢哋（花農）都好慘」。

市民陳小姐認為，今年花價比去年便宜兩至三成，平常200多元一盆的蘭花，今日只需130元。她稱今年花市雖沒新年氣氛，但人少比較舒適。市民洪小姐以160元買了兩束百合花，她認為與去年價格相若，但今年選擇較少，「行了一圈無咩靚花揀」，或另到其他花市選購。

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