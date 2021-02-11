新冠肺炎｜今增19宗確診6為源頭不明　住宅大廈有一確診即考慮強制檢測 (16:41)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，機場三跑工地群組新增3宗確診，均為確診工人的密切接觸者，在檢疫中心發現確診。該群組累計27人確診，包括15名工人及12名密切接觸者。

6宗源頭不明患者的報稱住址：

．粉嶺馬屎埔西村

．紅磡長樂大廈

．紅磡高山道得利閣

．旺角上海街文華閣

．鰂魚涌英皇道惠利大廈

．屯門富泰邨美泰樓A座

歐家榮稱，長樂大廈源頭不明個案為一名6歲女童，該大廈上月底列入強制檢測公告，女童同住的約6名家人當時曾做強制檢測，均呈陰性；女童因年紀太小未有檢測，至2月2日發燒，2月3日求醫所留的大便樣本呈陽性，其母亦初步陽性。

歐家榮表示，早前4宗發現帶有「N501Y」病毒基因的輸入個案，已確認與英國變種病毒株脗合。4宗個案有3宗來自英國，餘下一宗來自瑞士。本港累計22宗個案帶有英國變種病毒株。另外有一宗輸入個案，經衛生署確認為巴西變種病毒株。

此外，衛生防護中心再發現多3宗輸入個案帶有「N501Y」病毒基因，病人分別來自加納、南非及巴基斯坦。目前有6宗輸入個案帶有「N501Y」基因，有待確認屬於哪種病毒株。

林文健稱，現時疫情仍反覆，在這關鍵時刻，遏止疫情要「行快幾步」，他亦估計被列入強制檢測的大廈會明顯增加。歐家榮稱，今日將有9座大廈須強制檢測，有待食衛局公布。

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