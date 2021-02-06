內地黑工果欄賣冒牌澳洲車厘子囚兩月　官：返兩日工攬晒上身 (16:20)

辯方求情指出，被告陳美娜（41歲）與丈夫育有3名正在學的子女，丈夫因疫情而失業，全家靠14,400元的綜援維生，被告見臨近新年，故工作幫補家計才犯案。鄭官隨即反問「咁……生活好差咩？」

鄭官在判刑時指出，臨近新年及水果當造季節，車厘子是港人喜愛的水果，涉案牌子亦是受人喜愛，無良商人的行為對消費者不公道，但實際上未能得悉被告如何被聘用或誰是僱主，形容被告「返咗兩日工，邊個請佢都唔知，難聽啲講攬晒上身喎」，要獨自承擔銷售及管有涉事車厘子的責任，考慮認罪扣減三分之一刑期後，判處被告監禁兩個月。

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