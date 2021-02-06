內地黑工果欄賣冒牌澳洲車厘子囚兩月　官：返兩日工攬晒上身 (16:20)

海關早前接報，油麻地果欄一商店涉用平價車厘子，冒充貴價澳洲塔斯曼尼亞車厘子出售，拘捕一名41歲內地女非法勞工，檢獲196盒冒牌車厘子，市值約8萬元。女工今（6日）於九龍城裁判法院被裁定違反逗留條件、出售應用偽造商標的貨品、為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品共4罪罪成。裁判官鄭念慈斥無良商人用冒牌車厘子魚目混珠，對消費者非常不公道，須判處阻嚇性刑罰，判被告監禁兩個月。
辯方求情指出，被告陳美娜（41歲）與丈夫育有3名正在學的子女，丈夫因疫情而失業，全家靠14,400元的綜援維生，被告見臨近新年，故工作幫補家計才犯案。鄭官隨即反問「咁……生活好差咩？」
鄭官在判刑時指出，臨近新年及水果當造季節，車厘子是港人喜愛的水果，涉案牌子亦是受人喜愛，無良商人的行為對消費者不公道，但實際上未能得悉被告如何被聘用或誰是僱主，形容被告「返咗兩日工，邊個請佢都唔知，難聽啲講攬晒上身喎」，要獨自承擔銷售及管有涉事車厘子的責任，考慮認罪扣減三分之一刑期後，判處被告監禁兩個月。
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