東鐵新信號系統9卡列車啟用　鐵路迷清晨搭至下午流連忘返　乘客憂載客量減 (15:30)

本報記者下午1時左右到達紅磡站，發現9卡列車班次較疏，平均約每4班車才有一班，有港鐵職員在月台上舉牌指示乘客下一班車是9卡還是12卡。有不少市民特意等候9卡車，鐵路迷待列車到站時興奮到處拍照。9卡車新設「二人座位」，惟坐在二人座位的市民尹氏夫婦表示，座位設計狹窄，如非與另一半一起，不會獨自坐在該位置。

一名自稱名字叫「鐵路迷」的鐵路迷，從清晨5時半首班車便一直由紅磡站開始來回乘搭，至中午會合友人吃午飯後再繼續搭，搭到下午2時於上水出閘後，打算買頭等車票再入閘搭，「好開心，我期待咗好耐，真係好耐」。另一鐵路迷，12歲的Kelvin從大埔墟乘東鐵到紅磡，再由紅磡搭到上水。他表示，9卡車有點搖晃，「閂門時嘟到半吓先閂門，有啲遲」。他沿路一直用手機拍片，說要放上YouTube與其他人分享。

另外，不少家長帶小朋友搭新車。鄭氏夫婦帶10歲及11歲兒子坐9卡列車，皆因長子特別鍾情於西鐵線及屯馬線的9卡車，一家更特意買頭等車票乘車。陳先生也帶同4歲兒子搭新款車，稱兒子昨日（5日）看到相關新聞時已不斷要求父親帶他搭新車，因兒子表現乖故答允他。不過陳先生憂慮，9卡車的載客量較少，在繁忙時間或更擠迫，盼港鐵在調動班次的時候避免上述情況。

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