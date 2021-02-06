送貨員涉管激光筆罪脫　官：未能肯定被告為照射警員的人 (15:15)

鄭官在裁決時稱，本案爭議在於被告管有激光筆的用途，兩名警員供稱，有人在彌敦道用激光筆照向警方防線，看到被告有投擲動作，認為兩人觀察脗合。被告前上司亦供稱，被告在地盤工作時，需用激光筆與貨車司機溝通，指揮他們入油，惟地盤沒有儲物櫃，被告需帶走激光筆、圍巾及面巾等物品，鄭官最終接納物品屬工作性質，但認為這不代表被告沒有照射警方。

鄭官說，被告女友的姐夫及同事均稱，當晚正與被告吃飯，惟鄭官質疑兩人證供相同，感到奇怪，包括形容警方「企成一個半圓形，企好疏」，又不約而同將身分證說成「卡片」，惟所有證供均無法肯定被告就是照射警員的人，疑點利益歸於被告，最終裁定罪名不成立。

被告陳勁安（27歲），控罪指稱他於2019年11月2日，在油麻地近鴉打街及永星里交界的公眾地方，攜有一個能發出激光光束的裝置。

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