港區國安法｜近百人涉違國安法被捕僅8遭起訴　鄧炳強：要詳細蒐證 (13:23)

鄧炳強今早（6日）在港台節目《星期六問責》指出，有超過一半涉嫌違反《港區國安法》的人上月才被捕，警方調查有關案件時不能草率。他說，第一宗案件在去年7月發生，現時說當局仍未提檢控，是「言之尚早」，舉例稱過往「非法佔中」案件亦是數年後才檢控。

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鄧炳強不同意警方的拘捕行動是向民主派展示下馬威，認為警方是基於證據做事，稱無論對方背景有多強、有誰撐腰、掌控到甚麼媒體，均不是考慮範圍。

稱涉反修例案警司警誡數字偏低 鄧炳強：因部分人不認罪

他之後見記者時指出，只有19名在反修例示威被捕的青少年接受警司警誡，認為數字相對偏低。他稱，警司警誡的條件包括要承認罪行、有悔意，但部分被捕人身上有些卡提示被捕後保持沉默，並第一時間在鏡頭前喊出名字，便會有律師協助，網上亦有類似提醒。鄧炳強說，如不承認罪行的話，便無法做警司警誡，只能在法庭處理案件。

另外，鄧炳強表示警方已就24宗事件對警員進行訓斥，有5宗完成紀律覆檢，其中4宗有不當地方，涉及言語問題或使用武力，並已懲處相關警員及記錄在案，對涉事警員將來工作包括升遷會有影響。

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