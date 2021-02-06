新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月5日更新版） (08:30)

任何在1月23日至2月5日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月7日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．東涌映灣園第3期悅濤軒第9座

．土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓、夜合樓、洋葵樓及水仙樓

．油尖旺彌敦道780-782號麗英大廈

．西營盤荔安里11-13號利安大廈

．上環皇后大道西26-28號

在先前執行限制與檢測宣告的行動中發現確診個案的大廈

．油尖旺上海街146-150號

．油尖旺廟街169-171號

．油尖旺廟街200-210號

．油尖旺吳松街5-11號

．油尖旺上海街141-145號浩如樓

．油尖旺吳松街67-77號金寶大廈

．油尖旺新填地街10-14號新利大廈

．油尖旺新填地街61、63及65號/北海街3A號榮記大樓

．油尖旺炮台街10-18號德利大廈

任何在2021年1月22日至2月4日期間曾在以下地點工作或值勤的人（包括全職、兼職及替假員工），須於2月6日或之前接受檢測：

出現兩宗或以上確診個案的工作場所

．紅磡紅鸞道8號海灣軒海景酒店

任何在1月22日至2月4日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月6日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．將軍澳寶康路88號怡心園第4座

．將軍澳和明苑和逸閣（A座）

．大埔仁興街23-25號觀南樓

．元朗阜財街14號宏豐大廈

．馬鞍山恆安邨恆江樓

．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓

．油尖旺金巴利街14-16號

位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性的大廈

．油尖旺廟街42-44號 （新增一宗或以上確診個案）

資料來源：政府新聞公報（2月5日更新）