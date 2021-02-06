年宵花市今開鑼控人流　亮紅黃燈須取票入場【附全港15年宵地點】 (09:00)

農曆年宵花市今早（6日）起至年三十晚（11日）在全港15個地點舉行，年宵每日開放時間為上午9時至午夜12時，食環署特設兩個清潔時段（約下午1時半及傍晚6時半）。因應新型冠狀病毒疫情，現場將監控進出人流及控制場內人數，以紅、黃、綠燈形式顯示，在紅、黃燈期間，市民須取票入場，避免人群聚集。
可現場或下載App遙距取票
15個年宵花市的人流及輪候情況會以紅、黃、綠燈形式，在現場、食環署網頁（www.fehd.gov.hk）及運輸署「香港出行易」應用程式（www.td.gov.hk）上顯示。綠燈代表人流較少，毋須取票；黃燈代表人流增多，須取票輪候進場；紅燈代表場內及輪候人數眾多。在黃燈及紅燈亮起時，食環署會啟動取票系統，市民可於現場取票，或下載流動應用程式遙距取票，憑票60分鐘內可進場，每票不多於兩人。年宵花市結束前45分鐘停止取票。
增防疫措施及清潔時段
防疫措施方面，各年宵花市入口及場內均貼有「安心出行」二維碼，入場前要量度體溫、如有病徵不准入場、入場期間須佩戴口罩、場內不得飲食或吸煙等，檔主必須在攤位提供消毒搓手液。
2021年宵花市15個地點一覽：（開放時間如有變動，以食環署公布為準）
- 【港島區】銅鑼灣維多利亞公園
入口位置：糖街、興發街
- 【九龍區】深水埗花墟公園
入口位置：界限街
- 【九龍區】深水埗長沙灣遊樂場
入口位置：長沙灣道
- 【九龍區】黃大仙摩士公園
入口位置：鳳舞街
- 【九龍區】觀塘觀塘遊樂場
入口位置：佳廉道
- 【新界區】東涌達東路花園
入口位置：達東路
- 【新界區】葵青葵涌運動場
入口位置：興芳路
*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時
- 【新界區】荃灣沙嘴道遊樂場
入口位置：沙嘴道
- 【新界區】大埔天后宮風水廣場
入口位置：汀角路
- 【新界區】北區石湖墟遊樂場
入口位置：新發街
*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時
- 【新界區】沙田源禾遊樂場
入口位置：源禾路
- 【新界區】西貢萬宜遊樂場
入口位置：宜春街
- 【新界區】將軍澳寶康公園
入口位置：運隆路
- 【新界區】屯門天后廟廣場
入口位置：天后路
*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時
- 【新界區】元朗東頭工業區遊樂場
入口位置：康業街
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