年宵花市今開鑼控人流　亮紅黃燈須取票入場【附全港15年宵地點】 (09:00)

可現場或下載App遙距取票

15個年宵花市的人流及輪候情況會以紅、黃、綠燈形式，在現場、食環署網頁（www.fehd.gov.hk）及運輸署「香港出行易」應用程式（www.td.gov.hk）上顯示。綠燈代表人流較少，毋須取票；黃燈代表人流增多，須取票輪候進場；紅燈代表場內及輪候人數眾多。在黃燈及紅燈亮起時，食環署會啟動取票系統，市民可於現場取票，或下載流動應用程式遙距取票，憑票60分鐘內可進場，每票不多於兩人。年宵花市結束前45分鐘停止取票。

增防疫措施及清潔時段

防疫措施方面，各年宵花市入口及場內均貼有「安心出行」二維碼，入場前要量度體溫、如有病徵不准入場、入場期間須佩戴口罩、場內不得飲食或吸煙等，檔主必須在攤位提供消毒搓手液。

2021年宵花市15個地點一覽：（開放時間如有變動，以食環署公布為準）

入口位置：糖街、興發街

入口位置：界限街

入口位置：長沙灣道

入口位置：鳳舞街

入口位置：佳廉道

入口位置：達東路

入口位置：興芳路

*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時

入口位置：沙嘴道

入口位置：汀角路

入口位置：新發街

*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時

入口位置：源禾路

入口位置：宜春街

入口位置：運隆路

入口位置：天后路

*特別開放時間：2月6日至2月8日開放至晚上11時

入口位置：康業街

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