教育局去信學校「強烈呼籲」教職員新年不要外遊 (23:00)

教育局日前公布，如全校教聯員肯自願檢測，全校學生可以在農曆年後復課，返校上課半天，否則只能讓三分之一學生返校，以及繼續上網課。教育局稱，得悉有學校自行安排教職員定期進行檢測，保障師生安全，教育局認為若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，可爲全校師生提供多一重保障。

有意恢復面授課堂的學校，可安排教職員在目標日期前14天內進行及完成檢測， 並在最少3個工作天，通知教育局其復課安排，局方會在約兩個工作天內發出回條確認。檢測的密度為每14天周期內進行及完成一次檢測。局方要求教職員保留陰性檢測結果及向校方出示相關證明，例如電話短訊或檢測報告，以作校內紀錄。