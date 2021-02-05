新冠肺炎｜污水檢測改驗街區　環保署：油尖旺舊區宜以街區為本 (22:43)

政府自去年底以污水檢測結果作為強制檢測甚至封區準則，但近月近九成大廈強檢後零確診。食衛局及環保署日前披露，已將以往針對個別大廈驗污水的做法改為驗街區。環保署昨晚（4日）補充，當疫情上月中旬開始在油尖旺等舊區傳播，污水檢測目標轉移至以舊區為主，而舊區內大廈一般較矮、較少居民，要更快找出隱形患者，不宜以個別大廈為檢測基礎。

署方認為，以街區檢測為本，每次可覆蓋街區內多幢大廈數百至千計人口，可更快找尋隱形患者，當局未來仍會因應疫情變化和需要調整及比較不同的污水檢測方法。

對於近日政府以污水檢測作為圍封準則之一，港大專家袁國勇今（5日）稱，揀選強制檢測地方難度高，污水檢測有局限，「一來可能污水周圍流，病毒未必在那幢大廈出來，二來可能有康復者的糞便仍有病毒」，但強調「並非真的無用」，希望大家對措施有耐性，「就算1000個找到一個個案已經很不錯」。