馬鞍山恆安邨恆江樓封樓檢測　居民激動大叫「我有自由」圖衝出封鎖線【短片】 (23:18)

沙田恆安選區區議員鄭則文說，恆江樓約2600名居民，以他了解約1700人日間在社區會堂做檢測，認為毋須封樓，「政府當市民係一舊肉，想點就點」。

鄭則文續稱，居民不滿封大廈安排，很多人已做強制檢測，但未出結果，卻因封大廈要再做一次檢測，批評政府是「過分擾民」，若政府在封大廈強檢後零確診，好難說服市民相信政府封廈有效。

現場所見，不少居民問警員「今朝做咗（檢測），仲要做呀？」，警員一概回答「凌晨兩時前要再做多次」。留在大廈居民則在梯間觀望樓下情況。

恆江樓居民30歲劉先生及其17歲胞弟在外圍徘徊視察情况，未有即時返住所。劉姓弟弟說，在下午7時許見到樓下大批人聚集，「出定嚟先，好過喺入面」，並通知哥哥封大廈一事。他批評封區只是「做show」。劉先生則認為封區「好無意思」，現在外圍看看檢測情況，若檢測要大排長龍，可能明早解封才回家。

海關關長鄧以海於晚上11時許抵達恆江樓視察情况。

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