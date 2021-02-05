新冠肺炎｜尚至醫療大樓女護確診　袁國勇稱無爆疫但需消毒17至19樓 (22:20)

袁國勇表示，檢視過大樓的通風系統及設施，認為無爆疫出現。不過確診女護士工作的16樓與上面三層共用通風設施，他建議尚至為17至19樓進行大消毒。

被問到過往袁國勇只會在一處地方有疫情爆發的情況下才到場視察，為何尚至只有一宗確診他亦到來，他表示不少專家最關心是防止醫療系統癱瘓，「對我而言好大件事」，所以昨日（4日）收到邀請後，今天一下班便立刻到來。

另外，年宵花市明日（6日）開始，袁國勇認為若地方空曠、很大風，攤檔距離夠遠，亦控制到入場人數及交通，「戴口罩買花應該安全，但市民都係唔好去咁多呢啲地方」，不過他又稱「也希望節日氣氛好啲，市民能夠開心去睇花，也是好事」。

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