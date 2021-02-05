新冠肺炎｜尚至醫療大樓女護確診　袁國勇稱無爆疫但需消毒17至19樓 (22:20)

前日尚至醫療大樓有一名女護士確診，港大微生物學系講座教授袁國勇今（5日）到場視察，他稱個案不涉及爆疫。尚至醫療代表、外科專科醫生郭寶賢指出，該護士在確診前已向尚至的醫生及坊間另一醫生求診，惟二人都因個案病徵輕且短時間內曾做檢測而沒要求女護士多做一次檢測。袁國勇多番強調，如有病徵，不論病徵多輕微，都應第一時間進行檢測。相報報道：今增19宗確診全屬本地個案 7宗為源頭不明 多7幢大廈須強制檢測
袁國勇表示，檢視過大樓的通風系統及設施，認為無爆疫出現。不過確診女護士工作的16樓與上面三層共用通風設施，他建議尚至為17至19樓進行大消毒。
被問到過往袁國勇只會在一處地方有疫情爆發的情況下才到場視察，為何尚至只有一宗確診他亦到來，他表示不少專家最關心是防止醫療系統癱瘓，「對我而言好大件事」，所以昨日（4日）收到邀請後，今天一下班便立刻到來。
另外，年宵花市明日（6日）開始，袁國勇認為若地方空曠、很大風，攤檔距離夠遠，亦控制到入場人數及交通，「戴口罩買花應該安全，但市民都係唔好去咁多呢啲地方」，不過他又稱「也希望節日氣氛好啲，市民能夠開心去睇花，也是好事」。
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