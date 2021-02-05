無視趴車頭男子駛離車禍現場　元朗女司機今自首涉4罪被捕 (20:43)

昨晚8時33分，警方接報元朗教育路36號對開，一名女子駕駛的私家車撞向前方一輛輕型貨車，並因賠償問題與客貨車司機理論不果，欲開車逃走。網上片段顯示，客貨車司機趴在私家車車頭欲阻止其離開，女司機稍稍停下再踏油門駛離現場，未有理會一直在車頭的男子，在場拍片的市民嘩然。元朗警區總督察（刑事）歐陽德表示，該輕型貨車司機趴在車頭近20秒，其間車輛行駛了約100至150米後自行落車，他報稱頭暈，送院檢查後已無大礙，並譴責有關女司機「草菅人命」。

約7分鐘後，該名女司機在元朗公路往上水方向近十八鄉迴轉處，撞向一輛九巴車尾，巴士車上無人受傷。私家車翻側後，女司機逃離現場。警方經調查後，發現該車行車證過期，即晚通緝該女司機，以及向車主、即其丈夫，發出定額罰款通知書。

據了解，該名報稱無業的被捕女司機，前年10月1日在北角被搜出一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。