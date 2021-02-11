女護Instagram披露求診警員資料　判240小時社會服務令 (18:15)

主任裁判官嚴舜儀指出，本案原應以監禁9個月為量刑起點，惟只涉及一名警員，非精密計劃，更大讚被告區婉泓（25歲）「係一位優秀嘅年青人，一直按規劃嘅人生而努力」，判監或會摧毁她的前途，考慮她認罪及求情後，最終判處240小時社會服務令。

辯方求情稱，被告上載貼文一小時後已主動自首，事後多次向事主致歉，有強烈悔意，患上抑鬱症已受到懲罰，她向來立志成為幼稚園老師，將來留有案底，夢想很大機會會破滅，希望法庭考慮求情後，調低量刑起點或判社會服務令。

嚴官判刑時指出，電腦用以儲存的重要及機密文件，均需受到保護，任何資料一經上網，其轉發速度都難以估計，將人起底目的並非善良，特別在2019年6月社會運動中，眾多警員被起底而造成心理困擾，但考慮還押7日對被告有警惕，嚴官提醒被告日後三思而後行，不要傷害他人，顧及家人感受，珍惜人生，重投社會後對社會作出貢獻。

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